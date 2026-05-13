В 12 больницах Подмосковья обновили аппараты ИВЛ

Около 80 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья

В больницы Московской области с начала 2026 года поставили 79 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Новые аппараты ИВЛ поступили в 12 медицинских организаций Московской области, среди которых Клинская, Можайская, Раменская и другие больницы.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, одна из ключевых задач — обеспечить больницы современным оборудованием.

«От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания. До конца года поставим еще 70 аппаратов ИВЛ», — сказал он.

Медицинскую технику закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».