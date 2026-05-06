Воробьев рассказал о реконструкции хирургического корпуса Можайской больницы

Капитальный ремонт здания бывшего роддома, куда переедет хирургическое отделение Можайской больницы, планируют завершить до конца года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, открытие назначено на первый квартал 2027 года. Реконструкцию проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«У нас большая программа по капремонту. Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы. Оборудуем палаты душевыми и санузлами, приведем в порядок прилегающую территорию», — отметил глава Подмосковья.

Воробьев уточнил, что благодаря переезду площадь хирургического корпуса увеличится почти в 2 раза. В палатах будут размещать по 1-4 пациента. При этом потоки плановых и экстренных пациентов будут разделены.

Здание роддома после реконструкции станет высокотехнологичным хирургическим стационаром на 93 койки. Корпус оснастят дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, передвижным рентгеновским аппаратом, электрокардиографами. Также закупят новую мебель.

Главный врач Можайской больницы Александр Акименко рассказал, что в корпусе установили 5 лифтов, хотя ранее их не было. По его словам, после реконструкции единый хирургический корпус объединит травматологию, хирургию, гинекологию, оперблок и реанимацию.

«Уже закуплено современное оборудование: МРТ, урологические и хирургические стойки, а также аппараты ЭОП для сложных травматологических операций. Для ранней диагностики рака мы получили новые колоноскопы. Условия для пациентов станут по-настоящему комфортными: это одно- и двухместные палаты, где в каждой предусмотрен отдельный душ и туалет», — добавил он.

В корпусе будут работать почти 150 специалистов, включая 50 врачей. Основную часть команды составили сотрудники старого корпуса. Также привлекут узких специалистов: анестезиолога-реаниматолога, рентгенолога, хирурга, эндоскописта, акушера-гинеколога.