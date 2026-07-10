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Общество

Россиянин облил знакомую спиртом и поджег после ссоры

В Биробиджане мужчину арестовали за попытку сжечь знакомую
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Биробиджане конфликт во время застолья закончился попыткой расправы над женщиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Ссора произошла между мужчиной и женщиной в селе Валдгейм. Последняя решила покинуть застолье, ее оппонент вызвал такси и поехал по своим делам.

Однако по пути он увидел женщину недалеко от магазина. После этого он выбежал из авто и набросился на пострадавшую. Он наносил удары по лицу, но, как только из ее кармана выпала бутылка со спиртом, россиянин остановился, облил ее содержимым и поджег одежду.

«Подоспевшие на помощи очевидцы пресекли преступные действия фигуранта, потушили пламя на одежде и теле потерпевшей», – сообщается в публикации.

Что стало причиной агрессии не уточняется. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под арестом. Следователи тем временем устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали мужчину, который облил женщину спиртом и поджег.

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