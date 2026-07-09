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Общество

В Волгограде задержали мужчину, который облил женщину спиртом и поджег

В Волгограде задержали мужчину, который пытался сжечь возлюбленную
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Волгограде задержан 35-летний мужчина, который пытался расправиться со своей знакомой. Об этом сообщает ГУ МВД области.

По данным следствия, инцидент произошел 5 июня. Потерпевшая распивала спиртное в компании приятеля, пара поссорилась. Пьяный подозреваемый плеснул ей в лицо алкоголь и поджег ее. Мужчина скрылся, но прохожие помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь.

С тяжелыми ожогами головы, шеи, туловища и верхних конечностей женщину госпитализировали. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

До этого крымчанин решил отомстить подруге и поджег ее дом. Возгорание удалось потушить, хозяйка дома не пострадала. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества., фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин сжег многоквартирный дом после ссоры с бывшей женой.

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