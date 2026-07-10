Российским семьям напомнили о выплатах на покупку школьной формы

В России действует указ о поддержке многодетных семей, который предписывает регионам обеспечить детей школьной и спортивной формой для учебы, напомнил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин. Размер соответствующих выплат зависит от конкретного субъекта, пояснил он в беседе с RT.

«Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление», — предупредил эксперт.

В пример он привел Москву, где жителям на приобретение формы учащимся выплачивается 14 827 рублей. А, например, в Новосибирской области эта сумма не превышает 4 тыс. рублей. В ЯНАО многодетным семьям выдают электронные сертификаты на покупку формы, однако лишь при условии, что школьник учится в данном регионе, а банковская карта, на которую перечисляются средства, подключена к программе «Морошка». В этом году сертификат предоставляется на сумму 16 965 рублей, отметил Балынин.

Помимо этого, регионы вводят другие меры поддержки семей – так, например, в Подмосковье первоклассникам из семей, среднедушевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума, выдают школьные наборы. Состав таких наборов заранее определяется и утверждается сотрудниками Минсоцразвития области, заключил Балынин.

До этого депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев напомнил, что с этого года многодетные родители имеют право на получение налоговых вычетов до достижения ребенком 23 лет при его очном обучении. Он пояснил, что раньше такое право прекращалось при достижении ребенком 18 лет. Сейчас же налоговые и другие государственные льготы, такие как компенсация ЖКУ и возможность списать часть ипотеки.

Также депутат подчеркнул, что в этом году 2026 года появилась семейная налоговая выплата. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. При этом налог пересчитывается со ставки 6%, а не 13%, а разница возвращается семье.

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