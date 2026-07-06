В Госдуме рассказали о новых налоговых льготах для многодетных семей

С этого года многодетные родители имеют право на получение налоговых вычетов до достижения ребенком 23 лет при его очном обучении. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Он пояснил, что раньше такое право прекращалось при достижении ребенком 18 лет. Сейчас же налоговые и другие государственные льготы, такие как компенсация ЖКУ и возможность списать часть ипотеки. Так, на погашение ипотеки выделяется до 450 тысяч рублей. Депутат отметил, что выплату можно получить, если третий или последующий ребенок в семье родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Деньги направляются напрямую в банк.

Свищев подчеркнул, в этом году 2026 года появилась семейная налоговая выплата. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. При этом налог пересчитываетсся со ставки 6%, а не 13%, а 6%, разница возвращается семье.

Парламентарий отметил, что налоговая база по земельному налогу для многодетных семей уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Кроме того, по налогу на имущество действует дополнительный вычет за каждого несовершеннолетнего ребенка. Для квартиры этот вычет составляет пять квадратных метров, для дома — семь квадратных метров.

Свищев указал, что льготы помогут сэкономить многодетным семьям тысячи рублей в год.

3 июля сообщалось, что в России расширили список перечень лиц, которые могут получить налоговый вычет на занятия спортом, причем с этого года процедура оформления выплаты стала проще.

Ранее российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете за зубные протезы.