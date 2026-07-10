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Общество

Россиянки бьют тревогу из-за пикаперов, тайно снимающих их на очки с камерой

Baza: в России десятки девушек жалуются, что пикаперы снимают их на очки
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Россиянки массово жалуются на пикаперов, которые снимают их с помощью очков с камерой. Об этом сообщает Baza.

Одной из пострадавших, по данным канала, стала девушка по имени Анна. На пляже с ней познакомился молодой человек по имени Арсен и пригласил на кофе. Затем он стал говорить о совместных планах на жизнь и зазывать девушку к себе домой для «продолжения общения».

Анна отказалась и уехала. Позже выяснилось, что молодой человек является блогером, который публикует ролики с успешными свиданиями. Все это он снимает на очки. Встречу с Анной он также зафиксировал.

«Арсен все заснял на Ray‑Ban и нарезал ролик так, что согласие на кофе выглядело как готовность к чему‑то большему», – сообщается в публикации.

После того, как ролик попал в соцсети, Анне стали приходить угрозы и оскорбления.

Когда девушка рассказала о ситуации, оказалось, что подобный сценарий характерен и для блогеров-пикаперов. Они хотят создать чат с «реестром» подобных блогеров, чтобы уберечь других женщин.

Ранее российского комика «отменяли» из-за поцелуя с 16‑летней фанаткой.

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