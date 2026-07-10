В России завершили расследование нового дела блогера Наки, осужденного на 11 лет

СК завершил расследование дела Майкла Наки о призывах к действиям против России

Расследование уголовного дела о призывах к деятельности против безопасности России, возбужденного в отношении уехавшего за границу блогера Майкла Наки, завершено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки. Он [заочно] обвиняется в <...> «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Майкла Наки к 11 годам колонии, признав его виновным в распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ. Тогда же блогеру запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Спустя три года Наки стал фигурантом нового уголовного дела. 4 марта 2026 года в Следственном комитете РФ рассказали, что мужчина не позднее мая 2024 года опубликовал в социальных сетях видео с призывами совершать действия, направленные против безопасности страны. На этом фоне рассматривался вопрос об объявлении Наки в международный розыск и его аресте.

Ранее журналисты выяснили, что Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом) задолжал налоговой в России почти 200 тыс. рублей.