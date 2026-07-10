В Узбекистане нашли подпольную религиозную школу для детей

Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность нелегальной религиозной школы — худжры — в Сурхандарьинской области на юге страны. В ней обучались более 20 несовершеннолетних. Об этом сообщил пресс-центр Службы государственной безопасности республики.

По данным ведомства, сотрудники СГБ совместно с областным управлением внутренних дел провели оперативные мероприятия в Денауском районе, в ходе которых выявили местного жителя, незаконно организовавшего религиозное обучение детей.

Как установили правоохранители, занятия в подпольной школе посещали 22 ребенка в возрасте от семи до 15 лет. Организатор взимал с родителей плату в размере 500 тыс. сумов (около 3180 российских рублей) в месяц, что составляет около $40.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении порядка преподавания религиозных вероучений. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Родителей, которые направили детей в нелегальную школу, привлекут к административной ответственности по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних.

В последние годы правоохранительные органы и средства массовой информации Узбекистана регулярно сообщают о выявлении подобных нелегальных религиозных школ в разных регионах страны. Так, в июне в Ташкенте была задержана семейная пара, организовавшая аналогичную школу для несовершеннолетних. По данным властей, преподаватели в подобных учреждениях зачастую не имеют официального религиозного образования и нередко применяют к детям телесные наказания.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие для родителей, отдающих детей в нелегальные религиозные школы, штрафы и административный арест сроком до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудили лидера секты «Школа Жизни», который вовлекал подростков.