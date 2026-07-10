Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили новый механизм расчета налогов для семей

Депутат Гусев предложил делить общий доход супругов пополам для НДФЛ
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия», предложил предоставить супругам право на совместное налогообложение доходов физических лиц. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, направлен на отзыв в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно инициативе, супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут по собственному желанию подавать совместную декларацию по НДФЛ.

Проект предусматривает механизм, при котором доходы обоих супругов, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных налоговых вычетов суммируются, затем делятся пополам. После этого к полученной сумме предлагается применять прогрессивную шкалу налогообложения.

При этом автор инициативы предлагает использовать такой порядок исключительно на добровольной основе. Механизм не будет распространяться на доходы, облагаемые по иным налоговым ставкам, доходы из зарубежных источников, а также на случаи, когда один из супругов не является налоговым резидентом России.

Кроме того, законопроект предусматривает особый порядок для случаев, когда брак был зарегистрирован или расторгнут в течение налогового периода. В таких ситуациях предлагается применять понижающий коэффициент пропорционально количеству полных месяцев нахождения супругов в браке.

Как пояснил Гусев агентству, инициатива предполагает добровольный семейный подход к налогообложению. По его словам, если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь возможность совместно рассчитывать налог, при этом каждая семья сможет самостоятельно решить, выгоден ли ей такой порядок.

Парламентарий также выразил мнение, что налоговая система должна учитывать особенности семейной жизни, поскольку семья представляет собой не просто союз двух человек, а общую ответственность.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет за услуги няни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!