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Общество

Лиса и еж устроили совместный ужин в Приморском крае

Ежа и лису сняли за совместной трапезой в охранной зоне Уссурийского заповедника
Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Общая трапеза ежа и лисы попала в фотоловушку в охранной зоне Уссурийского заповедника в Приморском крае. Кадр опубликован на сайте национального парка «Земля леопарда».

Камера запечатлела спонтанную встречу двух диких обитателей леса. В национальной парке отметили, что это первая фиксация подобных межвидовых взаимоотношений между амурским ежом и обыкновенной лисицей.

На кадре видно, что еж, входящий в рацион лисы, находится на расстоянии меньше метра от нее. При этом животные проявляют друг к другу взаимное безразличие, сосредоточившись на лакомстве. После совместного ужина лиса спокойно покинула трапезную, не тронув ежа.

В национальном парке пояснили, что при наличии более калорийного пищевого ресурса хищники предпочитают не тратить время на охоту, а полакомиться легкодоступной находкой.

До этого в Москве крупная лиса выбежала на дорогу. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищница быстро перебегает проезжую часть, и уходит на газон. При этом заметно, что лиса не боится людей.

Ранее лиса прошлась по подвесному мостику над пропастью в горах Сочи.

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