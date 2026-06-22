Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Назван простой способ снизить риск всех хронических болезней на 21%

JAMA: диета и тренировки снижают риск хронических болезней на 21%
Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые выяснили, что даже скромные изменения образа жизни — правильное питание и регулярные физические нагрузки — способны на протяжении более двадцати лет снижать вероятность развития сразу нескольких хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале JAMA.

Исследование основано на данных программы Diabetes Prevention Program (Программа профилактики диабета) и ее долгосрочного продолжения — DPPOS. На протяжении более 20 лет ученые наблюдали за 1173 людьми с предиабетом — состоянием, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но до диагноза «диабет» еще не доходит. Участников разделили на три группы: одни принимали плацебо, другие — препарат метформин, снижающий сахар, третьи следовали программе здорового питания и физической активности с целью снизить вес минимум на 7%.

Через два десятилетия выяснилось, что группа с изменением образа жизни на 21% реже страдала мультиморбидностью — одновременным наличием двух и более хронических заболеваний. В список входили гипертония, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмии, инсульт, артрит, астма, рак, хроническая болезнь почек, деменция, депрессия, остеопороз и сахарный диабет.

Примечательно, что даже когда сам диабет исключали из подсчета, польза от активного образа жизни сохранялась. Разница между группой плацебо и группой метформина оказалась незначительной — лекарство не давало тех же преимуществ, что физкультура и диета.

«Предотвращение накопления нескольких хронических заболеваний в старости может иметь даже большее значение для качества жизни и самостоятельности, чем профилактика одного лишь диабета», — отметил медицинский директор Национального института по проблемам старения США Марсель Салив.

Тем не менее исследователи признают: даже среди участников программы здорового образа жизни у 85% к концу наблюдения развились как минимум два хронических заболевания. Это напоминает: здоровые привычки снижают риски, но не отменяют их полностью.

Ранее ученые назвали количество шагов в день, достаточное для нейтрализации вреда от сидячей работы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!