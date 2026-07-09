Эксперт объяснила россиянам, как можно заработать на любимом хобби

Для успешной монетизации любимого хобби важно не забывать о важности денежного учета, а также не путать выручку с реальной прибылью. Самый удобный способ заработка после ухода из найма – это оформление самозанятости, объяснила финансист, сооснователь и директор по продукту бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с газетой «Известия».

Она посоветовала начинать с постепенного выхода на рынок, отметив, что для начала важно протестировать спрос и оценить свою готовность заниматься делом постоянно. Это уже будет сопровождаться рядом обязательств, выходя за рамки обычного творчества, в том числе важно будет продумать финансовую часть – в частности, заранее подумать об оформлении дохода, отметила Моргунова.

Оптимальным решением она назвала оформление самозанятости, отметив, что это упростит ведение доходов и не потребует значительных вложений. Со временем можно будет превратить хобби в полноценный бизнес, но важно понимать, что речь уже будет идти о работе с жесткими сроками, ожиданиями клиентов, на фоне чего привлекательность хобби может померкнуть, предупредила специалист.

«Когда человек начинает зарабатывать на любимом деле, оно неизбежно перестает быть просто увлечением. К нему нужен осознанный подход», — отметила Моргунова.

Она также призвала не путать прибыль с выручкой, призвав учитывать затраты своих ресурсов на выполнение задачи, не занижая цену в погоне за покупателями. В стоимость продукта важно закладывать расходы на изготовление, налоги, логистику, рекламу, в противном случае убытки будут превышать прибыль, подчеркнула эксперт.

«Без четкого финансового расчета даже самая блестящая идея рискует не перерасти в устойчивый бизнес», — заключила Моргунова.

Исследователи до этого выяснили, что каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) уже смог монетизировать свое хобби, однако только 3,7% добились стабильного заработка. Еще 11,6% получают нерегулярный доход, а 29,6% пробовали зарабатывать на увлечениях, но не смогли закрепить результат. При этом почти половина респондентов уже предпринимали попытки монетизации, что подтверждает высокий интерес к дополнительному заработку на хобби, но также указывает на сложности перехода к устойчивой модели дохода.

Ранее стало известно, как россияне старше 50 лет могут монетизировать хобби.