Юрист рассказал, в каких условиях полицейский может войти в квартиру

Сотрудники полиции не могут зайти в жилище без согласия проживающих или без соответствующего судебного решения. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 
«В общем случае полиция не может зайти в жилище без согласия проживающих и без соответствующего судебного решения. Исключений из этого правила совсем немного. Например, полиция может потребовать впустить, если у сотрудников есть основания полагать, что в жилом помещении совершается преступление. В этом случае полиция вправе войти без разрешения, но должна потом оформить это процессуально и известить прокурора. Однако полиция может зайти в жилое помещение с согласия проживающих для проведения профилактической беседы, проверки соблюдения миграционного законодательства, с целью провести опрос жильцов о фактах, которые им известны», — пояснил Хаминский.

Он добавил, что в любом случае полицейский обязан представиться и показать проживающим в квартире служебное удостоверение. При этом жильцы вправе переписать данные или сфотографировать удостоверение.

«Необходимо уточнить причину визита и подразделение. При сомнениях можно позвонить в дежурную часть и проверить, что указанный сотрудник действительно там работает. В целом, полиция прекрасно знает свои права и обязанности и старается не злоупотреблять вторжениями в жилища граждан», — заключил Хаминский.

