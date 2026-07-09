Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

88-летний пенсионер стал жертвой ограбления и не выжил

Британский пенсионер пытался оказать сопротивление троим грабителям и не выжил
Juan Medina/Reuters

Британский пенсионер получил тяжелые травмы и не выжил после разбойного нападения у дома престарелых на Тенерифе, сообщает The Sun.

По данным следствия, 88-летний Рэй Коуэн из Блэкпула попытался помешать двум грабителям, которые хотели отобрать сумочку его жены и часы. В ходе потасовки мужчину толкнули, и он ударился головой о припаркованный автомобиль.

На место вызвали медиков, которые сначала привели его в чувство, а затем доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, через два дня состояние мужчины резко ухудшилось, и его не стало.

К настоящему времени полиция задержала троих подозреваемых: 34-летнего сенегальца, которого суд отправил под стражу, а также 20-летнего венесуэльца и 36-летнего кубинца. Они были отпущены под залог. Расследование продолжается.

Ранее мужчина ограбил 77-летнюю женщину и потратил деньги на лотерейные билеты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!