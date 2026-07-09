88-летний пенсионер стал жертвой ограбления и не выжил

Британский пенсионер получил тяжелые травмы и не выжил после разбойного нападения у дома престарелых на Тенерифе, сообщает The Sun.

По данным следствия, 88-летний Рэй Коуэн из Блэкпула попытался помешать двум грабителям, которые хотели отобрать сумочку его жены и часы. В ходе потасовки мужчину толкнули, и он ударился головой о припаркованный автомобиль.

На место вызвали медиков, которые сначала привели его в чувство, а затем доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, через два дня состояние мужчины резко ухудшилось, и его не стало.

К настоящему времени полиция задержала троих подозреваемых: 34-летнего сенегальца, которого суд отправил под стражу, а также 20-летнего венесуэльца и 36-летнего кубинца. Они были отпущены под залог. Расследование продолжается.

Ранее мужчина ограбил 77-летнюю женщину и потратил деньги на лотерейные билеты.