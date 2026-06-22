Мужчина ограбил 77-летнюю женщину и потратил деньги на лотерейные билеты

Во Франции мужчина получил срок за ограбление 77-летней женщины, сообщает Actu17.

Инцидент произошел 14 июня в доме пенсионерки в коммуне Борм-ле-Мимоза. Рано утром 50-летний грабитель позвонил в дверь, напал на хозяйку, связал руки за спиной и завладел банковской картой, несколькими десятками евро и ювелирными изделиями. Пострадавшая получила незначительные травмы, но была очень потрясена.

Подозреваемого арестовали на следующий день. Он давно знал жертву и около 10 лет назад работал на нее вместе с женой. Мужчина признался в содеянном, и заявил, что избавился от украшений, но снял €500 в банкомате, купил лотерейные билеты на €300, а затем провел остаток дня на пляже. Он описал преступление как «момент безумия» и попросил прощения у пострадавшей.

Уже 17 июня уголовный суд Тулона приговорил его к 5 годам лишения свободы, два из которых условно с двухлетним испытательным сроком. После освобождения ему запрещено контактировать с потерпевшей и приближаться к ее дому. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию и пройти курс психотерапии.

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