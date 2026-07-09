Пенсионерка лишилась 6,4 млн рублей, поверив, что финансирует террористов

В Тульской области 63-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Пожилая женщина общалась с аферистами месяц. Аферисты убедили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование террористов.

Чтобы избежать последствий и спасти сбережения, пенсионерке рекомендовали передать деньги доверенному лицу. Поддавшись уговорам, она лично отдала курьерам 6,4 млн рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого мошенники забрали у пенсионерки из Вологодской области деньги и бутерброды. Женщина продала жилье и передала вырученные деньги «доверенным людям», приехавшим к ней на такси. По их просьбе она также добавила к 2,5 млн рублей бутерброды с колбасой.

Ранее в Петербурге пенсионер лишился почти 100 млн рублей из-за мошенников.