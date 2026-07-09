Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пенсионерка лишилась 6,4 млн рублей, поверив, что финансирует террористов

В Туле пенсионерка осталась без денег, поверив мошенникам
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Тульской области 63-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Пожилая женщина общалась с аферистами месяц. Аферисты убедили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование террористов.

Чтобы избежать последствий и спасти сбережения, пенсионерке рекомендовали передать деньги доверенному лицу. Поддавшись уговорам, она лично отдала курьерам 6,4 млн рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого мошенники забрали у пенсионерки из Вологодской области деньги и бутерброды. Женщина продала жилье и передала вырученные деньги «доверенным людям», приехавшим к ней на такси. По их просьбе она также добавила к 2,5 млн рублей бутерброды с колбасой.

Ранее в Петербурге пенсионер лишился почти 100 млн рублей из-за мошенников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 9 июля. Ответ Кремля Трампу, разрушительный циклон «Бернадетт» и клещи в нетипичных регионах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!