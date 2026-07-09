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Общество

На острове Шумшу открыли военно-патриотический лагерь и поисковую экспедицию

Поисковая экспедиция на Шумшу объединит активистов России, Эстонии и Белоруссии
Пресс-служба правительства Сахалинской области

В Сахалинской области на острове Шумшу открылся военно-патриотический лагерь и начала работу международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта». Об этом сообщили организаторы проекта.

С приветственными словами выступили первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков и главный советник управления президента РФ по общественным проектам, участник СВО Александр Урюпин.

Отмечается, что вторая международная экспедиция объединит поисковиков из 25 регионов России, а также представителей Эстонии и Белоруссии. Им предстоит провести работы по поиску останков бойцов Красной Армии и флота. В первой смене работают 17 представителей Поискового движения России из 11 регионов.

По поручению президента России Владимира Путина с 2025 года на острове Шумшу создали военно-исторический мемориальный комплекс. Он является единственным в России. В нем собрали уникальные экспонаты, технику и вооружение.

Как рассказал руководитель международной поисковой экспедиции Артем Бандура, начиная с 2014 года активисты Поискового движения России проводят на острове Шумшу поисковые экспедиции. По его словам, за это время обнаружили останки 139 советских солдат, офицеров и матросов, погибших в ходе Курильской десантной операции.

«Экспедиции проходили малыми группами, от 3 до 15 человек. И всё это время мы мечтали о большой, полноценной экспедиции, чтобы охватить многие участки, большую территорию боевых действий, и найти погибших советских воинов. Благодаря поручению Президента России, уже второй год подряд проходит международная поисковая работа, в которой принимают участие несколько десятков поисковиков. Это позволяет плодотворно работать несколько летних месяцев», — добавил он.

В ходе полевых работ поисковики обследуют места ожесточенных боев августа 1945 года. Они изучат район высадки морского десанта, высоты Северная и 171, окрестности озера Большое, а также многочисленные окопы, траншеи и блиндажи. Основные задачи экспедиции включают поиск и подъем останков советских воинов, восстановление исторических фортификационных сооружений, выявление и изучение долговременных огневых точек, а также сбор предметов военного времени для будущего музея под открытым небом.

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