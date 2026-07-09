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Общество

В Чувашии мужчина изрезал приятеля ножом и добил лопатой

В Чувашии мужчина получил 11 лет колонии за нападение на приятеля
Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за расправу над приятелем, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый гостил в доме знакомого, мужчина распивали спиртные напитки, в ходе застолья приятели поссорились. Гость несколько раз ударил хозяина дома ножом и добил лопатой, после чего устроил обыск в комнатах, собрал ценные вещи и сбежал на машине соседа.

Автомобиль он позе бросил на дороге. Злоумышленника задержали, в отношении жителя Чувашии было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее двое мужчин избили пьяного приятеля и выбросили его из окна.

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