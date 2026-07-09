В Чувашии мужчина изрезал приятеля ножом и добил лопатой

В Чувашии мужчина получил 11 лет колонии за нападение на приятеля

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за расправу над приятелем, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый гостил в доме знакомого, мужчина распивали спиртные напитки, в ходе застолья приятели поссорились. Гость несколько раз ударил хозяина дома ножом и добил лопатой, после чего устроил обыск в комнатах, собрал ценные вещи и сбежал на машине соседа.

Автомобиль он позе бросил на дороге. Злоумышленника задержали, в отношении жителя Чувашии было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее двое мужчин избили пьяного приятеля и выбросили его из окна.