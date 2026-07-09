Ревнивая россиянка сожгла автомобиль приятеля

В Ставропольском крае полицейские задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге автомобиля. Об этом сообщает УМВД региона.

46-летний сельчанин обратился в полицию после того, как обнаружил свой автомобиль сгоревшим дотла. Фото горящей машины ему отправила в мессенджере его знакомая. Оперативники доставили женщину в отдел полиции.

На допросе ставропольчанка призналась, что пробралась в салон через окно, нашла в бардачке бумагу, подожгла ее и скрылась, убедившись, что пламя разгорелось. Фигурантка признала вину и пояснила, что устроила поджог из-за ревности к новой приятельнице мужчины. Сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого петербуржец из-за мести сжег машину водителя, сбившего его кота.

Ранее в Петербурге полуголый мужчина разгромил машины из-за ссоры с возлюбленной.