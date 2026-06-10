Петербуржец из-за мести сжег машину водителя, сбившего его кота

МВД: петербуржец признался в поджоге машины, которая сбила его кота

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля из мести за кота. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар произошел еще ночью 11 января на парковке возле дома №7 по Дунайскому проспекту в Московском районе города. Очевидцы сообщили в полицию о загоревшихся автомобилях. Прибывшие на место сотрудники установили, что в результате возгорания полностью сгорели пять автомобилей, еще одна машина получила повреждения. Владельцы транспортных средств подали заявления в полицию.

После пожарно-технической экспертизы 28 января было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Только 8 июня сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего неработающего жителя того же дома, возле которого произошел пожар. По версии следствия, мужчина поджег минивэн Hyundai H1, после чего огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили.

По словам задержанного, причиной его поступка стало желание отомстить владельцу минивэна. Мужчина утверждает, что водитель автомобиля сбил его кота, который гулял во дворе. Питомец получил слишком серьезные травмы — спасли его не удалось.

Ранее в Новосибирске сожгли 15 машин и автосервис из-за мести одному человеку.