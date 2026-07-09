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Общество

Хулиган с пистолетом-зажигалкой устроил переполох в московском храме

В Москве задержали мужчину, угрожавшего посетителям храма пистолетом-зажигалкой
РИА Новости

Неадекватный мужчина устроил дебош в храме на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в храме Живоначальной Троицы в Лазоревом проезде. По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно и направлял на священнослужителей и прихожан предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что это была зажигалка.

Прибывшие по сигналу «тревога» росгвардейцы задержали 25-летнего хулигана. По словам задержанного, которые приводит издание mk.ru, он сделал это, чтобы добиться уважения окружающих.

На место вызвали следственно-оперативную группу и передали мужчину полиции. По предварительным данным, как минимум одной из прихожанок потребовалась помощь медиков.

Ранее вооруженный пистолетом мужчина ворвался в храм в Екатеринбурге.

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