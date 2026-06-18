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Общество

Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в храм в Екатеринбурге

kp.ru: на Урале мужчина с пистолетом напугал прихожан храма
Соцсети

В Екатеринбурге мужчина с пневматическим пистолетом ворвался в храм и напугал прихожан, его задержали. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в храме Иннокентия Московского, злоумышленник пришел в церковь с оружием и напугал прихожан. Неизвестного спугнул завхоз, сотрудники храма обратились в правоохранительные органы.

Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы поступка обвиняемого и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Амурской области подросток обстрелял мужчину на стадионе. Несовершеннолетний без причины открыл стрельбу из пневматики по незнакомому мужчине. Личность стрелка быстро установили, в отношении юноши возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее вооруженный мужчина облил девушку кислотой после неудачной попытки изнасилования.

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