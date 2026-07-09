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Общество

Бельгийский премьер увез домой подаренный Эрдоганом револьвер, не зная о нем

BNA: премьер Бельгии по незнанию ввез на родину подаренное Эрдоганом оружие
Omar Havana/AP

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер только по возвращении на родину с саммита НАТО узнал, что привез с собой подаренный турецким президентом револьвер, и был очень удивлен. Об этом сообщает Belga News Agency (BNA).

Реджеп Тайип Эрдоган преподнес каждому из лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре дипломатический подарок — револьвер с выгравированным именем получателя на стволе и шестью патронами.

Де Вевер, по данным издания, узнал о содержимом презента уже после посадки на военном аэродроме в Мельсбруке. Обнаружив оружие, премьер передал его полиции аэропорта, и револьвер поместили в оружейный сейф.

Британский премьер Кир Стармер оставил подарок в Турции, так как ввоз оружия в Великобританию запрещен, несмотря на прилагавшуюся к подарку записку Эрдогана об освобождении от экспортных ограничений.

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что револьвер передан посольству для оформления легального ввоза и включения в коллекцию официальных подарков. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен оставил свой экземпляр в посольстве для деактивации и хранения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала передать полученное оружие в военный музей, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал фото подарка в соцсетях.

Шестизарядный Gumusay.357 Magnum — раритетная модель девяностых годов, выпускавшаяся турецким госзаводом MKE. Подаренные Эрдоганом револьверы были упакованы в деревянные ящики, крышки которых украшали флаг Турции, логотип НАТО и табличка с надписью «Gumusay — первый револьвер, произведенный в нашей стране».

Ранее стало известно, что решил сделать с подаренным револьвером президент Литвы.

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