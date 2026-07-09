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Общество

В Приморье мужчина приставал к девочкам, предлагая пиво и розу за поцелуй

Мужчину заподозрили в развратных действиях у детской площадки в Уссурийске

В Приморье мужчина домогался несовершеннолетних девочек на детской площадке. Видео с подозреваемым опубликовал Telegram-канал «Марк Чернослив».

Инцидент произошел 2 июля в сквере на улице Краснознамённой в Уссурийске. По словам местной жительницы, пожилой мужчина приставал к ее несовершеннолетним дочерям и другим подросткам.

Неизвестный предлагал детям пиво и розу в обмен на поцелуй, а также звал к себе домой. После случившегося девочки испугались и ушли домой, где сообщили о произошедшем матери.

7 июля взрослые выследили подозрительного мужчину и вызвали участкового. Полицейский доставил его в отдел, однако, по словам заявительницы, возбудить дело не удалось из-за отсутствия состава преступления. Женщина также утверждает, что мужчина работает охранником в школе.

Как сообщили в УМВД по Приморскому краю, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранители установили личность гражданина, пристававшего к детям, им оказался 58-летний местный житель.

«В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 135 УК РФ «Развратные действия». Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве арестовали иностранца, который домогался школьника в автобусе.

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