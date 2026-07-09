Главреда канала «Сапа» Джикаеву выпустят из СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следователя отозвал запрос о продлении ареста главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом», — огласила решение судья.

Адвокат Нвер Гаспарян рассказал корреспонденту агентства, что срок последнего продления ареста истекает 12 июля, поэтому уже в воскресенье журналистка выйдет из СИЗО.

Накануне Джикаева призналась в передаче денег сотруднику полиции в период с 2020 по 2025 годы. Он перечисляла от 5 до 10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление данных о происшествиях.

О задержании Джикаевой стало известно в апреле. По версии следствия, находясь в Москве, она получала информацию об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которая в числе прочего содержала персональные данные граждан. Следователи установили, что оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получил от нее взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.

Ранее следователь попросил не рассматривать продление стражи главреду Telegram-канала «Сапа».