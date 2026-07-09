Следователь просит не рассматривать продление стражи главреду Telegram-канала «Сапа»

Следователь просит не рассматривать продление стражи главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве причины следствие назвало отзыв ходатайства. В начале июня суд продлил Джикаевой меру пресечения в виде заключения под стражей до 12 июля.

Накануне Джикаева призналась в передаче денег сотруднику полиции в период с 2020 по 2025 годы. Он перечисляла от 5 до 10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление данных о происшествиях.

О задержании Джикаевой стало известно в апреле. По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, получала информацию об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которая в числе прочего содержала персональные данные граждан. Следователи установили, что оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получил от нее взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.

Ранее в Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке.