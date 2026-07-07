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Общество

Пассажир самолета напал с самодельным оружием на попутчика и попытался выколоть ему глаз

Пассажир самолета напал на мужчину во время полета и попытался выколоть ему глаз
U.S. Department of Justice

В США перед судом предстанет мужчина, напавший с заточкой на своего попутчика в самолете, сообщает Fox News

Гражданин Мексики Хулио Альварес Лопес признал вину в нападении на пассажира на рейсе Alaska Airlines из Сиэтла в Лас-Вегас. По данным прокуратуры США, перед посадкой он изготовил самодельное оружие из трех ручек, скрепленных резинками, и во время полета попытался ударить им мужчину в глаз.

Инцидент произошел 24 января 2024 года примерно за полчаса до приземления. По версии следствия, Лопес встал со своего места, сходил в туалет, а затем внезапно напал на пассажира, сидевшего через проход. Мужчина получил несколько ударов, закрывая от агрессора своего семилетнего сына.

Члены экипажа и пассажиры удерживали Лопеса на месте до конца полета, после чего его передали полиции в Лас-Вегасе. Пострадавший получил травмы глаза и лица, ему пришлось накладывать швы.

Нападавший признался, что планировал расправиться с жертвой. Приговор Лопесу будет вынесен в сентябре.

Ранее россиянин бросался на людей с ножницами в самолете и потерял сознание.

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