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Общество

93-летний мужчина стал старейшим водителем грузового автомобиля

UPI: 93-летний американец стал старейшим в мире водителем фуры
Guinness World Records

В США 93-летний мужчина стал старейшим водителем грузового автомобиля, пишет UPI.

Житель штата Айова, 93-летний Оррин Асмус, может войти в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий водитель грузовиков в мире. Он управляет большегрузами с 19 лет, а последние 11 лет работает в компании McLaughlin Freight.

Руководство фирмы подало заявку на рекорд после того, как коллеги проверили данные в интернете и выяснили, что Асмус может побить текущее достижение. На данный момент рекорд принадлежит 92-летнему Дойлу Арчеру, который получил титул в 2024 году в возрасте 90 лет и подтвердил его в декабре 2025 года.

За более чем 70 лет за рулем Оррин проехал более около восьми млн километров и перевозил грузы во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев.

Ранее индиец установил мировой рекорд по сбору бумажных стаканчиков.

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