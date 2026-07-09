В США 93-летний мужчина стал старейшим водителем грузового автомобиля, пишет UPI.

Житель штата Айова, 93-летний Оррин Асмус, может войти в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий водитель грузовиков в мире. Он управляет большегрузами с 19 лет, а последние 11 лет работает в компании McLaughlin Freight.

Руководство фирмы подало заявку на рекорд после того, как коллеги проверили данные в интернете и выяснили, что Асмус может побить текущее достижение. На данный момент рекорд принадлежит 92-летнему Дойлу Арчеру, который получил титул в 2024 году в возрасте 90 лет и подтвердил его в декабре 2025 года.

За более чем 70 лет за рулем Оррин проехал более около восьми млн километров и перевозил грузы во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев.

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