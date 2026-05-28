UPI: житель Индии собрал 858 бумажных стаканчиков и установил рекорд Гиннесса
Guinness World Records

Индиец установил мировой рекорд по сбору бумажных стаканчиков, пишет UPI.

Сунил Джозеф попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как собрал 858 бумажных стаканчиков из 31 страны мира. Мужчина рассказал, что увлекся коллекционированием еще в детстве.

Сначала он собирал марки, монеты и наклейки со спичечных коробков, а позже переключился на более необычные вещи — от авиабилетов и чайных пакетиков до кофейных кружек.

Ранее Джозеф уже становился рекордсменом Гиннесса благодаря коллекции телефонных карт. В 2014 году у него насчитывалось почти 6000 экземпляров.

По словам коллекционера, его нынешнее хобби активно поддерживают друзья и родственники, которые привозят ему бумажные стаканчики из разных стран мира.

Сам Джозеф заявил, что не собирается останавливаться и уже подал заявку на новый мировой рекорд — крупнейшую коллекцию свадебных приглашений.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.

 
