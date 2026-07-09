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Общество

В Госдуме заявили, что Россия может сбивать спутники Starlink с земли

Депутат Журавлев: России давно пора начать сбивать спутники Илона Маска
SpaceX

Немецкая газета Der Spiegel утверждает, что Россия на закрытых совещаниях с Китаем обсуждала уничтожение спутников Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что спутники Маска служат системой наведения по российским регионам для украинских ударов.

«По идее, надо бы давно об этом договориться, и спутники, по наводке с которых убивают наше мирное население, безжалостно сбивать. Я лично считаю, что это было бы совершенно справедливо, но наша страна придерживается всех подписанных международных договоренностей. А они, так уж вышло, запрещают появление в космосе любого оружия, в том числе, конечно, и такого мощного, что позволило бы уничтожить всю спутниковую группировку Илона Маска», — сказал он.

При этом Россия может сбивать спутники прямо с земли, добавил Журавлев.

«Нужно прекратить играть в благородство – тем более, что наши враги давно уже наплевали на все соглашения такого рода , такое оружие у нас имеется. Мы можем не из космоса сбивать, а можем сбивать с земли. Такие установки у нас имеются. «Пересвет» называется — это лазерная установка, которая уничтожает спутники. Она просто электронику выжигает, они слепнут. Просто болванка летает в воздухе. С одной стороны, эскалация, с другой – это несомненно поможет нашим войскам на линии фронта, а ничего важнее этого сейчас и быть не может», — заключил депутат.

О намерениях России сбивать спутники компании Starlink зарубежные СМИ писали еще в 2025 году. Тогда агентство Associated Press писало, что ВС РФ намерены использовать «облака шрапнели» для противодействия системе обеспечения связи.

В июле 2026 года Der Spiegel и Le Monde заявили, что Россия обсуждала с Китаем уничтожение спутников Starlink. Отмечается, что страны совместно разрабатывают ряд систем для противодействия западным вооружениям.

Ранее в Госдуме пообещали, что дроны Украины будут взрываться на территории стран НАТО.

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