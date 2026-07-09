В Индии учитель физкультуры ударил железным прутом школьника и сломал ему шею, пишет The Times of India.

По версии школы, ребенок утром потерял сознание во время пробежки и был доставлен в больницу с переломом шеи, но врачи не смогли его спасти. По словам родственников, один из учеников рассказал, что учитель физкультуры избил мальчика железным прутом в туалете, ударив по шее, а затем заставил бегать по территории. При этом семья отрицает наличие у школьника проблем со здоровьем.

Инцидент спровоцировал массовые протесты: родственники ворвались на территорию школы, избили учителя и угрожали сжечь его, принеся с собой канистру с бензином. Полиции пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу и эвакуировать педагога.

Семья также утверждает, что камеры видеонаблюдения на момент случившегося не работали, что вызывает у них подозрения в сокрытии улик.руы

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