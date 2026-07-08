Студентка укусила директора колледжа за половой орган

Директор колледжа в Индии пострадал во время попытки домогательств в отношении студентки. Об этом сообщает Ind Today.

Инцидент произошел на территории учебного заведения. Глава администрации стал приставать к девушке, но она оказала сопротивление, укусив мужчину за половой орган. Только после этого она смогла сбежать.

Вскоре пострадавшая обратилась в полицию. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов она заявила, что ранее уже подвергалась насилию со стороны директора. В тот момент она решила не придавать огласку ситуации, так как оригиналы ее документов об образовании находились в колледже, и она переживала, что эта история «повлияет на ее будущее».

До этого в США 36-летняя учительница несколько раз насиловала 13-летнего школьника. Сначала она совращала несовершеннолетнего, затем в течение года вступала в связь прямо в школе или в своей машине.

Ей предъявили шесть обвинений. Педагогу грозит до 200 лет лишения свободы.

Ранее школьная учительница изнасиловала подростка и получила 40 лет тюрьмы.