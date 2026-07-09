«В Библии их нет»: в Госдуме осудили свадьбу роботов

В библиотеке им. Пушкина в честь Дня семьи в Москве прошла церемония бракосочетания двух роботов. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что роботы не будут полноценной семьей и сравнил акцию с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Я считаю, что это абсолютно неприемлемо и такие перфомансы устраивать не нужно. В Библии семья описана исключительно как союз мужчины и женщины, никаких роботов, никаких трансгендеров и животных в Библии как семья не описана. Поэтому вот эти все моменты, которые когда-то начинались как шутки, в конечном итоге породили огромное ЛГБТ-движение по всему миру, и слава Богу, что в России это ЛГБТ-движение признано экстремизмом, запрещено», — сказал он.

Депутат считает, что такие акции размывают понятие традиционной семьи.

«Все эти попытки как-то мимикрировать под различные другие течения, как квадроберы, и все остальные мерзкие, гадкие движения — попытки как-то раскачать ситуацию и размыть понятие традиционная семья. В России в этом смысле все определено в указах президента и федеральных законах. Такие перформансы, как свадьба роботов, это все движение в неправильном направлении. Я считаю, что тех, кто это делает, надо вызвать на ковер и на первый раз им ограничиться замечанием. Если такие перформансы они продолжат и в будущем, я бы поставил вопрос об увольнении с должностей, это неприемлемо», — заключил он.

Церемония прошла 9 июля. Молодожены Роберт и Матильда расписались под песню группы Daft Punk — Robot Rock, церемонию провела робособака. Затем андроиды станцевали под трек Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и получили свидетельство о браке. Матильда взяла фамилию жениха — в документе указано, что они являются гражданами России.

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