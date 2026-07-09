Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«В Библии их нет»: в Госдуме осудили свадьбу роботов

Депутат Свинцов связал свадьбу роботов с пропагандой ЛГБТ
Сергей Бобылев/РИА Новости

В библиотеке им. Пушкина в честь Дня семьи в Москве прошла церемония бракосочетания двух роботов. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что роботы не будут полноценной семьей и сравнил акцию с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Я считаю, что это абсолютно неприемлемо и такие перфомансы устраивать не нужно. В Библии семья описана исключительно как союз мужчины и женщины, никаких роботов, никаких трансгендеров и животных в Библии как семья не описана. Поэтому вот эти все моменты, которые когда-то начинались как шутки, в конечном итоге породили огромное ЛГБТ-движение по всему миру, и слава Богу, что в России это ЛГБТ-движение признано экстремизмом, запрещено», — сказал он.

Депутат считает, что такие акции размывают понятие традиционной семьи.

«Все эти попытки как-то мимикрировать под различные другие течения, как квадроберы, и все остальные мерзкие, гадкие движения — попытки как-то раскачать ситуацию и размыть понятие традиционная семья. В России в этом смысле все определено в указах президента и федеральных законах. Такие перформансы, как свадьба роботов, это все движение в неправильном направлении. Я считаю, что тех, кто это делает, надо вызвать на ковер и на первый раз им ограничиться замечанием. Если такие перформансы они продолжат и в будущем, я бы поставил вопрос об увольнении с должностей, это неприемлемо», — заключил он.

Церемония прошла 9 июля. Молодожены Роберт и Матильда расписались под песню группы Daft Punk — Robot Rock, церемонию провела робособака. Затем андроиды станцевали под трек Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и получили свидетельство о браке. Матильда взяла фамилию жениха — в документе указано, что они являются гражданами России.

Ранее в Госдуме заявили, что детский маникюр не так опасен, как татуировки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!