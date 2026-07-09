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Общество

Мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи

Британца осудили за жестокое обращение и истязание бывшей партнерши
Kent Police

В Великобритании осудили мужчину, который жестоко обращался с бывшей партнершей, сообщает полиция графства Кент.

Суд в Рочестере приговорил 33-летнего Дина Фоорда к трем годам лишения свободы за систематическое насилие. По данным суда, более полугода он контролировал ее общение, ограничивал выходы из дома, следил за аккаунтами в соцсетях и изолировал от друзей и семьи.

Следствие установило, что Фоорд унижал потерпевшую, заставлял выполнять оскорбительные требования, в том числе лаять по-собачьи, а также неоднократно применял силу: хватал за шею, толкал на пол, бил головой и угрожал ножом.

Кроме того, мужчина тратил деньги жертвы на азартные игры, алкоголь и наркотики, вынуждая ее продавать вещи, чтобы расплачиваться с долгами.

Злоумышленника арестовали в декабре 2025 года. Как сообщается, при задержании Фоорд попытался спрятаться от полиции в холодильнике, однако был найден.

Ранее муж держал жену в плену 12 лет и заставлял рожать ему детей.

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