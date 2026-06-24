Муж держал жену в плену 12 лет и заставлял рожать ему детей

В Пакистане спасли женщину и ее пятерых детей, которые 12 лет провели в плену

В Пакистане полиция освободила гражданку Франции и ее пятерых детей, которых, по данным следствия, муж удерживал дома около 12 лет. Об этом пишет «Би-би-си».

Пара заключила брак в 2003 году и поселилась в Австралии, но все изменилось в 2014-м, когда супруги переехали в Пакистан с двумя старшими детьми. Сильви Ясмина утверждает, что с тех пор не имела никакой связи с внешним миром. За годы заточения у нее родилось еще трое детей.

Семья жила в изоляции в городе Бара провинции Хайбер-Пахтунхва, где мужчина систематически избивал и унижал домочадцев.

Недавно одному из сыновей удалось сбежать и сообщить о происходящем в полицию. Стражи порядка устроили в доме обыск и обнаружили Ясмину с детьми в тесной, крайне обветшалой комнате. На их телах были следы побоев.

Всех пострадавших доставили в приют в Пешаваре. По словам женщины, они намерены вернуться во Францию. Она утверждает, что муж полностью лишил семью свободы, запрещал общаться с окружающими, а дети годами не посещали школу. Главу семейства задержали, расследование продолжается.

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