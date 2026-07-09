Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он

Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил экс-полицейский
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на бизнесмена Вадима Ермолаева, Владислав Реут, работающий в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что к преступлению причастен другой экс-полицейский, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на защиту подозреваемого.

Реут был арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской в Монако. В этом деле, по данным вещателя, фигурирует еще один подозреваемый – Виталий Жикович, бывший полицейский.

Согласно информации из дела, сначала Реут признался в убийстве Березовской, но позже изменил свои показания и заявил, что преступление совершил Жикович.

По словам защитника, Жикович был членом «Правого сектора» (организация запрещена в России) в 2014 году (организация признана террористической и запрещена в России), затем в 2022 году он добровольно вступил в тероборону и служил в Службе безопасности Украины, но позже был уволен.

Также адвокат подтвердил, что Реут и Жикович знакомы друг с другом.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Ранее стало известно, как провела последние часы подозреваемая в теракте в Монако.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!