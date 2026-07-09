Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он

Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил экс-полицейский

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на бизнесмена Вадима Ермолаева, Владислав Реут, работающий в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что к преступлению причастен другой экс-полицейский, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на защиту подозреваемого.

Реут был арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской в Монако. В этом деле, по данным вещателя, фигурирует еще один подозреваемый – Виталий Жикович, бывший полицейский.

Согласно информации из дела, сначала Реут признался в убийстве Березовской, но позже изменил свои показания и заявил, что преступление совершил Жикович.

По словам защитника, Жикович был членом «Правого сектора» (организация запрещена в России) в 2014 году (организация признана террористической и запрещена в России), затем в 2022 году он добровольно вступил в тероборону и служил в Службе безопасности Украины, но позже был уволен.

Также адвокат подтвердил, что Реут и Жикович знакомы друг с другом.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Ранее стало известно, как провела последние часы подозреваемая в теракте в Монако.