Врач предупредил о самых опасных способах «быстро протрезветь»

Не все популярные методы протрезветь действительно работают. О том, что делать и как не навредить себе, «Газете.Ru» рассказал Сергей Литков, психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас».

По словам специалиста, волшебного способа мгновенно протрезветь не существует. Алкоголь должен пройти естественный путь переработки в организме, и ускорить работу печени практически невозможно.

«Если у человека уже нарушена координация, кружится голова и трудно сосредоточиться, это означает, что алкоголь активно воздействует на центральную нервную систему. Никакой кофе или прогулка не способны за несколько минут убрать этот эффект», — пояснил Литков.

Врач рекомендует прекратить употребление алкоголя и не пытаться «исправить ситуацию» очередной порцией спиртного. Смешивание напитков или переход на более слабый алкоголь лишь увеличивает нагрузку на организм. Не стоит вызывать рвоту, если человек находится в сознании — это может привести к обезвоживанию и раздражению слизистой желудка.

Если человек остается в сознании, стоит обеспечить себе покой и доступ к свежему воздуху. Лучше сесть или лечь на бок, чтобы снизить риск падения. Полезно пить воду небольшими порциями — это поможет компенсировать потерю жидкости.

«Главная задача — не допустить ухудшения состояния. Не нужно пытаться срочно стать трезвым любой ценой. Лучше создать условия, при которых организм сможет спокойно справиться с интоксикацией», — отметил специалист.

Крепкий кофе — один из самых распространенных мифов. Кофеин действительно дает кратковременную бодрость, но степень опьянения не уменьшается. Сочетание алкоголя и кофеина усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Холодный душ — еще один популярный, но опасный способ. Резкое воздействие холодной воды может стать дополнительным стрессом для организма на фоне алкогольной интоксикации.

Не стоит пытаться «расходиться» — активно двигаться или тем более садиться за руль. Нарушение координации и головокружение говорят о том, что способность принимать решения уже снижена.

Если к головокружению присоединяются многократная рвота, потеря сознания, судороги, проблемы с дыханием или человека невозможно разбудить — необходимо немедленно вызвать скорую. Это может быть тяжелая алкогольная интоксикация, требующая медицинского вмешательства.

Специалист рекомендует не оставаться одному, если самочувствие ухудшается. Рядом должен быть трезвый человек, который сможет оценить состояние и вызвать врачей.

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