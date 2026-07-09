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Общество

В Китае заявили о больших человеческих потерях в пожаре на обувной фабрике

CNA: власти КНР сообщили о человеческих потерях в пожаре на обувной фабрике

На обувной фабрике в китайском городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь произошел пожар, который привел к серьезным человеческим потерям. Об этом со ссылкой на государственные СМИ Китая сообщило тайваньское информационное агентство CNA.

Возгорание произошло в четверг около полудня в цехах компании «Хуэйтэн». Судя по появившимся в сети видеозаписям, над зданием поднимались густые клубы черного дыма, а пожарные вели активную борьбу с огнем. К 17:40 открытое пламя было в основном ликвидировано.

Предварительная проверка показала, что очаг возгорания находился на первом этаже производственного корпуса. Точное число не выживших и пострадавших власти пока не раскрывают.

Глава Китая Си Цзиньпин уделил пожару особое внимание и распорядился принять неотложные меры.

«Нужно приложить все силы к поиску и спасению людей, урегулированию последствий, как можно скорее установить причины происшествия и строго наказать виновных», — сказал он.

Си отметил, что с начала года в Китае произошло несколько крупных аварий на производстве, и поэтому региональным и профильным ведомствам необходимо сделать из этого серьезные выводы в сфере безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило в Цзиньцзян рабочую группу для координации действий. Власти провинции Фуцзянь организовали комитет для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожара.

Ранее китайский город с населением около 2,5 млн человек почти ушел под воду.

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