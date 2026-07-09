В Греции при пожаре на промышленном объекте пострадали более 10 человек

ERT: 11 человек пострадали при пожаре на предприятии в греческом Аспропиргосе

Несколько человек пострадали в результате пожара на промышленном объекте в греческом городе Аспропиргос. Об этом сообщил телеканал ERT.

Как выяснили журналисты, огонь возник в помещении, где хранились легковоспламеняющиеся запчасти для автомобилей. Пламя быстро распространилось и перекинулось на соседние здания, а именно склад и автомастерскую.

«В пожаре пострадали 11 человек, трое из которых были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — отмечается в материале.

Прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пока не удалось ликвидировать возгорание. Тем не менее ситуация с тушением пожара постепенно улучшается, подчеркивается в сообщении.

21 июня на промышленном комплексе по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в Катаре произошел взрыв. Как рассказали в министерстве внутренних дел страны, пострадали не менее 54 человек. По данным ведомства, причиной ЧП стал технический инцидент. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб, специалисты участвовали в поисково-спасательной операции.

Ранее в США произошел пожар на заводе по переработке пластика.