Фермер вырастил гигантский чеснок весом 2 кг и установил рекорд

Британский фермер вырастил гигантский чеснок весом два кг и установил рекорд, пишет Washington Post.

В Англии 67-летний садовод Грэм Барратт из Глостера установил мировой рекорд, вырастив луковицу чеснока весом 1,75 кг и диаметром около 19 см. Это примерно в пять раз больше обычного размера. Барратт посадил чеснок в сентябре 2025 года, а собрал урожай в июне 2026-го.

«Я знал, что у меня получилось что-то особенное», — прокомментировал мужчина.

Для рекордсмена это уже десятый титул за два года: ранее он побеждал в номинациях за самый тяжелый люффу, сельдерей, томатилло и самый длинный гороховый стручок.

Барратт занялся выращиванием гигантских овощей 12 лет назад, выйдя на пенсию с должности менеджера в телекоммуникациях. Он выделяет четыре фактора успеха: хорошая погода, качественная почва, правильные семена и — самое главное — удача. Рекордный чеснок он планирует высушить и высадить снова, чтобы побить собственный рекорд в следующем году.

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