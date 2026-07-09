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Общество

Большинство россиян при покупке новой квартиры остаются в своем районе

Исследование: 78% россиян при покупке новой квартиры остаются в своем районе
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян не готовы кардинально менять привычный образ жизни при покупке нового жилья. Согласно данным компании «Паритет Девелопмент», 78% граждан предпочитают покупать квартиру в том же районе, где живут сейчас. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Среди причин такого выбора респонденты чаще всего называли сложившиеся социальные связи, удобные маршруты до работы и наличие привычной инфраструктуры. Так, 54% участников опроса отметили важность близости школ, детских садов и секций, которые посещают их дети. Еще 49% не готовы отказываться от привычных маршрутов и времени в пути, а 44% считают важным сохранение круга общения. Кроме того, каждому четвертому опрошенному респонденту (25%) с детьми помогают родители, которые проживают неподалеку.

Лишь 22% опрошенных сообщили, что готовы переехать в другой район.

По мнению аналитиков, современный покупатель выбирает не только квартиру, но и сформировавшуюся вокруг нее среду. Все большее значение приобретают благоустройство территории, транспортная доступность, наличие мест для отдыха и качество общественных пространств.

«Для многих семей район становится частью образа жизни. Люди привыкают к инфраструктуре, маршрутам и соседскому окружению. Поэтому проекты, реализуемые в уже сформировавшихся локациях, пользуются стабильным спросом даже в условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости», — рассказали в компании.

Эксперты полагают, что тренд на покупку жилья в привычных районах будет усиливаться по мере развития проектов комплексного освоения территорий внутри сложившейся городской застройки.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.

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