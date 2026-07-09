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Общество

Эксперт рассказал, как новый закон об ИИ повлияет на обычных россиян

Эксперт Родионов: спорные моменты закона об ИИ — авторское право и безопасность
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Госдума приняла закон о регулировании больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (БФМ) — с как минимум 1 млрд параметров. Самые известные российские разработки — GigaChat и YandexGPT. Большинство прикладных ИИ-решений для бизнеса, промышленности и медицины новый закон регулировать напрямую не будет, рассказал «Газете.Ru» Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group.

Документ разделяет суверенные и национальные БФМ. Суверенные создаются отечественными компаниями на территории России, данные хранятся в российских ЦОД. Национальные могут использовать компоненты зарубежных разработчиков, но ключевые характеристики определяют российские компании. Это позволяет государству определить, какие компании поддерживать, где можно применять зарубежные решения, а где необходима только российская инфраструктура.

Для граждан закон предусматривает несколько изменений. Маркировка ИИ-контента станет возможной, но не обязательной.

«Новый закон не вводит обязательную маркировку дипфейков. Он дает инструмент пользователю, который захочет пометить их добровольно», — поясняет Родионов.

Сервисы обязаны уведомлять о правах на сгенерированный результат. Публичный контент может легально использоваться для обучения нейросетей, но условия работы с персональными данными (152-ФЗ) остаются неизменными.

Для бизнеса влияние будет неравномерным. Крупные разработчики получат доступ к господдержке, что усилит их позиции. Компании, создающие сервисы поверх открытых моделей, станут внимательнее к происхождению моделей и локализации данных. При работе с госзаказчиками и банками могут появиться требования к российским моделям.

Спорные моменты: жесткая привязка к БФМ может оставить за рамками регулирования ИИ-агентов и отраслевые системы. Статус происхождения не заменяет проверки качества и безопасности. Использование контента для обучения моделей также может ударить по креативным индустриям в долгосрочной перспективе.

«Закон — важный шаг, но его реальное влияние мы ощутим после появления подзаконных актов», — резюмирует Родионов.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.

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