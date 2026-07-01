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Общество

Российский хирург по ошибке удалил пациентке здоровый орган

В Великом Новгороде будут судить хирурга, удалившего пациентке здоровый орган
Shutterstock

В Великом Новгороде перед судом предстанет хирург, который по ошибке удалил 86-летней пациентке здоровый орган. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из медицинских учреждений города. Обвиняемый, являлся лечащим врачом пенсионерки, которая находилась на плановом лечении. Хирург единолично, то есть без согласования с консилиумом медиков, изменил тактику операции.

В результате действия медика привели к тому, что пожилой женщине по ошибке удалили здоровый орган. После этого у пенсионерки развилось жизнеугрожающее состояние — вред ее здоровью квалифицировали как тяжкий.

В отношении хирурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В данный момент материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку.

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