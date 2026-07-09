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Общество

Диетолог рассказал, в каком виде лучше есть кабачки

Диетолог Пристанский: кабачки можно употреблять в любом виде
Пресс-служба ресторана Drinks&Dinners

Кабачок — это не просто доступный сезонный овощ, а полноценный продукт, содержащий крайне полезные для организма микроэлементы. Об этом в интервью «Радио 1» напомнил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, кабачки можно жарить, запекать, тушить, а также делать из них икру и даже варенье.

«А главное — он помогает сердцу, кишечнику и фигуре, не перегружая организм лишними калориями. И вовсе не обязательно раздавать урожай соседям — лучше сделать хорошие запасы на зиму», — сказал специалист.

Чтобы закрыть потребность в калии, достаточно 300–350 г кабачка, добавил он.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина до этого говорила, что одним из самых полезных летних овощей являются помидоры, богатые ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки от повреждения.

Не менее полезными эксперт назвала и огурцы. Они добавляют объем рациону практически без лишних калорий, что полезно для контроля аппетита и веса.

Ранее россиянам назвали охлаждающие продукты с эффектом терморегуляции.

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