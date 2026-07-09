В Мали полностью запретили кальяны

Власти Мали существенно ужесточили законодательство, регулирующее оборот кальянов, введя строгие санкции за их производство, импорт и хранение. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном порталом Malijet.

«Запрет на использование кальянов теперь носит тотальный характер и распространяется на всю территорию страны», — говорится в опубликованном документе.

Новые меры предусматривают значительное усиление ответственности по сравнению с правилами 2022 года, когда максимальный срок заключения составлял 10 дней, а штрафы не превышали $30.

Теперь за производство и ввоз кальянов и сопутствующих товаров грозит лишение свободы на срок от 1 до 3 лет и штраф в размере от $8,5 до $25,5 тысяч. За хранение продукции предусмотрено тюремное заключение от 3 до 12 месяцев и штрафы до $3,4 тысячи.

Данные ограничения введены в рамках политики по защите общественного здоровья и направлены на борьбу с распространением курения кальянов среди молодежи.

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