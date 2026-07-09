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Общество

Россиянам рассказали об уникальных свойствах кабачка

Диетолог Пристанский: кабачки содержат калий, клетчатку и воду
Мария Каримова/«Газета.Ru»

Кабачки богаты калием, клетчаткой и водой. Именно это трио делает продукт крайне полезным. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Если мы его добавляем в общий рацион, то тем самым снижаем уровень сахара и поддерживаем непосредственно мягкую мускулатуру кишечника. Калий регулирует мышечные сокращения не только на поверхностных мышцах, но и в мышцах сердца, регулирует давление», — отметил специалист.

Более того, мышцы начинают использовать большее количество своего КПД, поскольку калий является проводником электрического тока, добавил он.

Физиолог, эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова до этого говорила, что летом важно не только достаточное количество питья, но и правильный выбор продуктов, которые могут помочь организму справиться с высокими температурами. Среди них как раз кабачки, а также огурцы, цукини, шпинат, брокколи, петрушка, арбуз, дыня, яблоки, груши и ягоды.

Ранее врач назвала самые полезные овощи лета.

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