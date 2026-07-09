В одном из районов Дагестана проводится эвакуация из-за подтопления

Жители 40 домов эвакуированы в трех селах Гергебильского района Дагестана из-за наводнения. Об этом РИА Новости рассказали в администрации района.

«На данный момент в Гергебильском районе эвакуировали 40 домов после наводнения — в селах Курми, Чалда и Кикуни», — рассказали в администрации.

До этого власти Гергебильского района ввели режим ЧС из-за подтопления.

В МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов. В ведомстве добавили, что в настоящее время угроза подтопления жилых домов распространяется на четыре населенных пункта республики: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Местным властям рекомендовали организовать эвакуацию жителей.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.