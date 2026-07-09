Жена кусала пальцы ног супруга и вывела его из вегетативного состояния

В Китае Сун Мэй из провинции Хэнань помогла своему мужу Чжао выйти из многолетнего вегетативного состояния, регулярно кусая его за пальцы ног, пишет South China Morning Post.

В 2019 году Чжао спас с высоты трехлетнего ребенка, упал с шести метров и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сун уволилась с работы преподавателя живописи и полностью посвятила себя уходу за мужем. Чтобы хоть как-то стимулировать нервные окончания, по совету врачей она массировала ему пальцы рук и ног.

Однажды она случайно укусила его за палец ноги и заметила слабую реакцию. С тех пор она покрывала ногу мужа пакетом и кусала ее годами. В 2024 году Чжао начал приоткрывать глаза, а затем реагировать на внешние раздражители.

Сейчас мужчина может понимать речь, поднимать руку в ответ и кратко стоять с поддержкой. В соцсетях историю назвали чудом, похвалив китаянку за ее упорство и верность супругу.

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