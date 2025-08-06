Девушка вышла из комы, когда ей принесли письмо о зачислении в университет

SCMP: китаянка вышла из комы, когда ей сообщили, что она поступила в университет

В Китае студентка вышла из комы, когда ей в больничную палату принесли письмо о зачислении в университет, пишет South China Morning Post.

Цзян Чэннань обратилась за медицинской помощью в начале июля 2025 года с симптомами лихорадки и болью в груди вскоре после сдачи вступительных экзаменов в университет. Врачи диагностировали у нее молниеносный миокардит — редкое и крайне тяжелое воспаление сердечной мышцы. Точная причина заболевания у китаянки пока не установлена, хотя к возможным факторам относят вирусные инфекции, сильный стресс и переутомление.

После ухудшения состояния пациентку перевели в реанимацию, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и системе поддержки сердечной деятельности. Вскоре она впала в кому. Семья Цзян столкнулась не только с медицинским, но и с финансовым кризисом. Отец девушки получил серьезные травмы в автокатастрофе в 2023 году, не может работать и находится на домашнем лечении. Мать зарабатывает на жизнь продажей уличной еды, а младший брат учится в средней школе.

На лечение Чэннань уже потрачено $28 тысяч, поэтому ее родственникам пришлось брать деньги в долг и воспользоваться кредитами. Однако на восьмой день комы отец китаянки получил письмо о зачислении дочери в Транспортный университет Хуанхэ. Он немедленно привез его в больницу и, держа письмо у койки, сказал, что семья счастлива, узнав эту новость.

В этот момент у девушки начали двигаться веки, а на следующий день она пришла в сознание. Как сообщили врачи, сердечная функция Цзян полностью восстановилась, ее состояние стабильно. Тем не менее, причина столь быстрого пробуждения остается загадкой для медиков. Сейчас Цзян переведена из реанимации в общую палату и готовится к началу обучения, которое стартует в сентябре.

Ранее женщина вышла из комы после того, как муж пел и танцевал для нее каждый день.